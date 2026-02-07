Ayşegül Ay’ın Hedefi Dünya Şampiyonu Olmak

Milli ju jitsu sporcusu Ayşegül Ay, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için çalışıyor.

Karaman'da yaşayan 18 yaşındaki Ayşegül, dövüş sporları antrenörü babası Mehmet Ay'dan etkilenerek 6 yaşında spora başladı.

İlerleyen yıllarda ju jitsu ve muaythai sporlarına yönelen Ayşegül Ay, iki branşta da çok sayıda Türkiye derecesi elde etti.

Son olarak 2025 yılının ağustos ayında Hırvatistan'da yapılan Avrupa NoGi Ju Jitsu Şampiyonası'nda üçüncü olan Ayşegül Ay, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ediyor.

Babası spor hayatına yön verdi

Ayşegül Ay, AA muhabirine, 6 yaşında bu yana babasının antrenörlüğünde çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye devam etmek istediğini belirten Ayşegül, şunları kaydetti:

"Dövüş sporlarına antrenör babam sayesinde başladım. İlk müsabakama 12 yaşında çıktım. O zamandan bu yana çeşitli organizasyonlarda dereceler yaptım. Milli sporcu olmak gurur vericiydi. Ülkeme madalya getirdiğim için çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder ve birçok şampiyonluk alabilirim. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Hem ailem hem ülkem adına gurur duyulacak şeyler yapmak istiyorum."

Ayşegül, babasıyla yaptıkları antrenmanların sert geçtiğini ama bunun karşılığını en iyi şekilde aldıklarını dile getirdi.

Babasının izinden gidip yeni sporcular yetiştirmek istediğini vurgulayan Ayşegül Ay, şöyle konuştu:

"Her gün antrenman yapıyorum. Babam sevgi dolu birisi ama söz konusu spor olunca çok disiplinli biri. Antrenmanda acıması yok. Antrenmandan bazen ağlayarak bazen sürünerek çıkıyoruz ama bunların sonuçları gerçekten çok güzel oluyor. Onun dışında küçük öğrencilerime ders veriyorum. İleride onlara örnek bir antrenör olmak istiyorum. Bu yüzden babamdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onun gibi olmak için çabalıyorum. O benim rol modelim."

Hayallerini kızıyla gerçeğe dönüştürüyor

Antrenör Mehmet Ay da 15 yaşında spora başladığını ancak imkansızlıklar yüzünden ilerleyen yıllarda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Şimdilerde kurduğu salonda kızını ve yeni sporcuları yetiştirdiğini anlatan Ay, "Ayşegül çok hırslı ve tekniği geniş bir sporcu. Dünya şampiyonu olabilecek kapasitesi var. Disiplinli şekilde çalışarak yüksek yerleri hedefliyoruz. Kızımın başarılı olmasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorum. Ringde eli havaya kalktığında güzel bir duygu oluyor. Kızımın hayallerimi gerçekleştirmesi beni o kadar çok mutlu ediyor ki, dünyalar benim oluyor." ifadelerini kullandı.