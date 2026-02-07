Ayşegül Ay’ın Hedefi Dünya Şampiyonu Olmak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ayşegül Ay’ın Hedefi Dünya Şampiyonu Olmak

Ayşegül Ay’ın Hedefi Dünya Şampiyonu Olmak
07.02.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Ayşegül Ay, babasıyla yaptığı çalışmalarla uluslararası başarılar peşinde.

Milli ju jitsu sporcusu Ayşegül Ay, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için çalışıyor.

Karaman'da yaşayan 18 yaşındaki Ayşegül, dövüş sporları antrenörü babası Mehmet Ay'dan etkilenerek 6 yaşında spora başladı.

İlerleyen yıllarda ju jitsu ve muaythai sporlarına yönelen Ayşegül Ay, iki branşta da çok sayıda Türkiye derecesi elde etti.

Son olarak 2025 yılının ağustos ayında Hırvatistan'da yapılan Avrupa NoGi Ju Jitsu Şampiyonası'nda üçüncü olan Ayşegül Ay, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ediyor.

Babası spor hayatına yön verdi

Ayşegül Ay, AA muhabirine, 6 yaşında bu yana babasının antrenörlüğünde çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye devam etmek istediğini belirten Ayşegül, şunları kaydetti:

"Dövüş sporlarına antrenör babam sayesinde başladım. İlk müsabakama 12 yaşında çıktım. O zamandan bu yana çeşitli organizasyonlarda dereceler yaptım. Milli sporcu olmak gurur vericiydi. Ülkeme madalya getirdiğim için çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder ve birçok şampiyonluk alabilirim. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Hem ailem hem ülkem adına gurur duyulacak şeyler yapmak istiyorum."

Ayşegül, babasıyla yaptıkları antrenmanların sert geçtiğini ama bunun karşılığını en iyi şekilde aldıklarını dile getirdi.

Babasının izinden gidip yeni sporcular yetiştirmek istediğini vurgulayan Ayşegül Ay, şöyle konuştu:

"Her gün antrenman yapıyorum. Babam sevgi dolu birisi ama söz konusu spor olunca çok disiplinli biri. Antrenmanda acıması yok. Antrenmandan bazen ağlayarak bazen sürünerek çıkıyoruz ama bunların sonuçları gerçekten çok güzel oluyor. Onun dışında küçük öğrencilerime ders veriyorum. İleride onlara örnek bir antrenör olmak istiyorum. Bu yüzden babamdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onun gibi olmak için çabalıyorum. O benim rol modelim."

Hayallerini kızıyla gerçeğe dönüştürüyor

Antrenör Mehmet Ay da 15 yaşında spora başladığını ancak imkansızlıklar yüzünden ilerleyen yıllarda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Şimdilerde kurduğu salonda kızını ve yeni sporcuları yetiştirdiğini anlatan Ay, "Ayşegül çok hırslı ve tekniği geniş bir sporcu. Dünya şampiyonu olabilecek kapasitesi var. Disiplinli şekilde çalışarak yüksek yerleri hedefliyoruz. Kızımın başarılı olmasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorum. Ringde eli havaya kalktığında güzel bir duygu oluyor. Kızımın hayallerimi gerçekleştirmesi beni o kadar çok mutlu ediyor ki, dünyalar benim oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ayşegül Ay, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayşegül Ay’ın Hedefi Dünya Şampiyonu Olmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
08:54
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:16:21. #7.11#
SON DAKİKA: Ayşegül Ay’ın Hedefi Dünya Şampiyonu Olmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.