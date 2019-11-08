Son Dakika Haberleri: 'Aysel' filmi 3 yılda bitti
Son Dakika Magazin 'Aysel' filmi 3 yılda bitti

'Aysel' filmi 3 yılda bitti

6 saat önce

MÜJDE Ar, dün Zorlu PSM'de başlayan Brand Week İstanbul etkinliğinin açılışına onur konuğu olarak katıldı.

'Aysel' filmi 3 yılda bitti, System.String[]

MÜJDE Ar, dün Zorlu PSM'de başlayan Brand Week İstanbul etkinliğinin açılışına onur konuğu olarak katıldı. Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide geçmiş yıllarda çekilen sevişme sahnelerinden bahseden sanatçı, şöyle dedi: "Bir şey dikkatimi çekti. Kadın ve erkek el ele tutuşuyor, koşuyorlar. Saçlar rüzgarda uçuşuyor. Sonra bir yakınlaşma oluyor. Erkek, kadını gayet yumuşak yere yatırıyor, çimenlerin üzerine. Öpüşürlerken kamera kayıyor ve kadının eli çimenleri yoluyor. 'Ne oluyor acaba ya' diyordum. Bir de kırmızı gül düşerdi çimenlerin üzerine. Anlayamıyordum tabii küçükken. Sonra anladım ve dedim ki 'Ben çimen yolmayacağım, neyse o olacak'. Hep şey sorulur: 'Sevişme sahnelerinde ne oluyor?' Hiçbir b.k olmuyor. Neticede egoları yüksek olan oyuncular iş için bir araya geliyor. 'Gözünü kapatınca öpüşürken ne hissediyorsun?' diye soruyorlar. Banane, Allah'ın köftesi gibi gelir, ne hissedeceğim!"


ÇAĞAN 'BEN ÇEKMELİYİM' DEDİ


Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in hayatını konu alan "Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" adlı film projesinin senaryosunu bitirdiğini de açıkladı: "3 yıldır senaryoyu yazıyorum. Geçen hafta Çağan Irmak aradı, 'Aysel'i ben çekmeliyim' dedi. Ben de dedim ki 'Film senindir'. 1 sene içinde bitmiş olacak."


Hepimiz susmuşuz


Tuba Ünsal, etkinlik kapsamında düzenlenen "Felaket Bir Armağandır" başlıklı oturumu yönetti. Cinsel taciz hakkında konuşan Ünsal, "Yakın zamanda birkaç arkadaşımla konuşurken fark ettik ki, aslında hepimiz belli yaşlarda cinsel tacize uğramış ve hepimiz susmuşuz" dedi.

Brand Week İstanbul, Yekta Kopan, Müjde Ar, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:55 
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