Aysun Koç: Bu yeni ay siyaseti ve ekonomiyi sert şekilde tetikleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Astroloji

Aysun Koç: Bu yeni ay siyaseti ve ekonomiyi sert şekilde tetikleyecek

Aysun Koç: Bu yeni ay siyaseti ve ekonomiyi sert şekilde tetikleyecek
16.01.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com ekranlarında konuşan astrolog Aysun Koç, 18 Ocak'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeni ayın siyaset, ekonomi ve üst düzey güç mücadelelerini öne çıkaracağını söyledi. Koç, iki haftalık süreçte sert çıkışlar, ekonomik açıklamalar ve artan gerilimlere dikkat çekti.

Haberler.com'da izleyicilerle buluşan Astrolog Aysun Koç, 18 Ocak'ta Oğlak burcunun 28 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın hem bireysel hem de toplumsal etkilerini değerlendirdi. Mars, Merkür, Venüs ve Plüton'un güçlü etkileşimlerine dikkat çeken Koç, özellikle siyasetçiler, iş insanları ve ekonomik dengeler açısından kritik bir döneme girildiğini vurguladı.

SİYASET VE EKONOMİDE MÜCADELE DOZU ARTACAK

Aysun Koç, yeni ayın Oğlak burcunda gerçekleşmesi nedeniyle devlet yönetimi, siyasetçiler ve büyük şirketlerin ön planda olacağını belirtti. Mars etkisinin baskın olduğuna dikkat çeken Koç, "Bu süreçte üst düzey isimlerin daha sert, mücadeleci ve agresif tavırlar sergilemesi mümkün" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER BÜYÜYEBİLİR, OLAYLAR ABARTILABİLİR

Yeni ayın Jüpiter karşıtlığı aldığını söyleyen Koç, iki haftalık süreçte yaşanacak olayların olduğundan daha büyük yankı uyandırabileceğini ifade etti. Koç, "Bireysel ve toplumsal anlamda daha sakin kalmak, tepkileri büyütmemek önemli olacak" dedi.

SABREDEN VE EMEK VEREN KAZANACAK

Zorlayıcı etkilerin yanında destekleyici açılara da dikkat çeken Koç, Neptün-Satürn ve Uranüs desteklerinin özellikle sabırla çalışan, teknolojik ve yenilikçi fikirler üreten kişiler için olumlu sonuçlar getirebileceğini söyledi. "Kim ne ektiyse onu biçecek" vurgusu yaptı.

KAZA VE SAĞLIK UYARISI: DİKKATLİ OLUN

Koç, soğuk hava koşullarıyla birlikte özellikle kemik, eklem ve burkulma risklerinin artacağına dikkat çekerek, "Bu iki haftalık süreçte el, kol ve bacak kırıkları açısından daha temkinli olunmalı" uyarısında bulundu.

EN ÇOK ETKİLENECEK VE ŞANSLI BURÇLAR

Astrolog Aysun Koç'a göre yeni aydan en çok etkilenecek burçlar Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç'un son 10 gününde doğanlar olacak. Daha şanslı etkiler ise Başak ve Boğa burçlarının yine son 10 gününde doğanları bekliyor.

Aysun Koç, Astroloji, Ekonomi, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Astroloji Aysun Koç: Bu yeni ay siyaseti ve ekonomiyi sert şekilde tetikleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:53:08. #7.11#
SON DAKİKA: Aysun Koç: Bu yeni ay siyaseti ve ekonomiyi sert şekilde tetikleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.