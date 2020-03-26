Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması korona virüse yakalandı - Son Dakika

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Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması korona virüse yakalandı
6 saat önce
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da korona virüse yakalandığı öğrenildi.
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koruması ve doktorunun da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Aytaç Yalman'ın korona virüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
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