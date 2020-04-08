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Aytaç Yalman'ın eşi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
24 dakika önce
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Aytaç Yalman da 15 Mart'ta virüsten hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:50
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