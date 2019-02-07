Ayvacık Depremi'nin İkinci Yılı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ikinci yılında, İlçe Kaymakamı Cevat Çelik ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, depremzede vatandaşları ziyaret etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ikinci yılında, İlçe Kaymakamı Cevat Çelik ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, depremzede vatandaşları ziyaret etti.
Çelik ve Yılmaz, Yukarıköy'de yeni yapılan konutlara giderek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla ilgilendi. Daha sonra Gülpınar'a geçen Çelik ve Yılmaz, 6 Şubat
depreminden 14 gün sonra doğan bebeklerinin adını Afad koyan
Yavuz ailesine, depremden etkilenen diğer köylere ve bu köylerde
AFAD tarafından kurulan konteyner kentlere ziyarette bulundu.
İl AFAD Müdürü Levent Yılmaz, süreçle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvacık'ta
meydana gelen depremin ilk anlarından itibaren AFAD olarak, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyileştirme çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
çerçevesinde bu çalışmalara başladıklarını hatırlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi:
"İlk etapta bölgede 450 çadır kurduk ve
afetzedelerimizi bu çadırlara yerleştirmeye başladık ancak olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlarımızın mağduriyet
yaşayacaklarını düşünerek depremin ikinci gününden itibaren
bölgede barınma amaçlı konteynerler kurmaya başladık. Geçici
barınma sorununu çözdükten sonraki önceliğimiz afetzede
vatandaşlarımızın bir an evvel kendi evlerine yerleşmeleri oldu.
Çok hızlı bir şekilde süreci tamamladık ve konutların yapımına
TOKİ kanalıyla başladık. Konutları 1 yıl gibi kısa bir süre
içinde tamamladık ve afetzede vatandaşlarımıza anahtarlarını
teslim ettik. İlk etap konut yapım çalışmalarına 40 konut daha
ilave etmiştik. Onlar da tamamlanmak üzere. Çok kısa bir süre
sonra bu 40 konutu da afetzedelerimize teslim edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:42 Kaynak: AA
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