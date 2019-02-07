Ayvacık Depremi'nin İkinci Yılı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ikinci yılında, İlçe Kaymakamı Cevat Çelik ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ikinci yılında, İlçe Kaymakamı Cevat Çelik ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, depremzede vatandaşları ziyaret etti.



Çelik ve Yılmaz, Yukarıköy'de yeni yapılan konutlara giderek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla ilgilendi. Daha sonra Gülpınar'a geçen Çelik ve Yılmaz, 6 Şubat

depreminden 14 gün sonra doğan bebeklerinin adını Afad koyan

Yavuz ailesine, depremden etkilenen diğer köylere ve bu köylerde

AFAD tarafından kurulan konteyner kentlere ziyarette bulundu.



İl AFAD Müdürü Levent Yılmaz, süreçle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvacık'ta

meydana gelen depremin ilk anlarından itibaren AFAD olarak, diğer

kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyileştirme çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

çerçevesinde bu çalışmalara başladıklarını hatırlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi:



"İlk etapta bölgede 450 çadır kurduk ve

afetzedelerimizi bu çadırlara yerleştirmeye başladık ancak olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlarımızın mağduriyet

yaşayacaklarını düşünerek depremin ikinci gününden itibaren

bölgede barınma amaçlı konteynerler kurmaya başladık. Geçici

barınma sorununu çözdükten sonraki önceliğimiz afetzede

vatandaşlarımızın bir an evvel kendi evlerine yerleşmeleri oldu.

Çok hızlı bir şekilde süreci tamamladık ve konutların yapımına

TOKİ kanalıyla başladık. Konutları 1 yıl gibi kısa bir süre

içinde tamamladık ve afetzede vatandaşlarımıza anahtarlarını

teslim ettik. İlk etap konut yapım çalışmalarına 40 konut daha

ilave etmiştik. Onlar da tamamlanmak üzere. Çok kısa bir süre

sonra bu 40 konutu da afetzedelerimize teslim edeceğiz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu

Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor

Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor

Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı