Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi - Son Dakika

Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi

19.10.2020 10:47
Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi, System.String[]

Zeytin ve zeytinyağının başkenti olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin hasadı başladı,Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, omzunda poşu, elinde sepet, 400 yaşın üzerindeki ağaçlardan zeytin topladı.

Zeytin ve zeytinyağının başkenti olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin hasadı başladı,

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, omzunda poşu, elinde sepet, 400 yaşın üzerindeki ağaçlardan zeytin topladı. Başkan Ergin, çiftçiye, zeytin üreticisine ve tarım sektörü çalışanlarına verimli bir yıl diledi. Mutlu Köy'deki bin yüz yaşındaki zeytin ağacının az sayıdaki meyvelerinden de sepetine ekleyip zeytinleri elleriyle fabrikaya götüren, temizlik, hamur ve sıkım aşamalarındaki süreci takip eden Başkan Ergin ilk zeytinyağının da tadına baktı. Ergin, pandemi sürecinde geleneksel Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'ni gerçekleştirememenin burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

Zeytinin başkenti

Hasat döneminde zeytin ve zeytinyağı tanıtımlarının kurumların desteği ile küçük dokunuşlar yapılarak gündemde tutulacağını vurgulayan Başkan Ergin, "Tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık'ta geçtiğimiz yıllarda görkemli bir şekilde kutladığımız hasat şenliklerini ne yazık ki gerçekleştiremiyoruz, pandemi süreci elimizi kolumuzu bağladı. Şükürler olsun ki, Ayvalık'ta üretim yapan şirketlerin destek ve katkılarıyla geçtiğimiz yıllardaki gibi bir hasat şenliği olmasa da, gündemde tutmak, anıları tazelemek amacıyla duyurular yapılıyor. Önümüzdeki dönemde bizim de anıt ağaçların bulunduğu bölgelere yönelik yürüyüş yollarımız ve anıt ağaçlardan zeytinyağı üretim projemiz var. Pandemi sürecinin ardından bu proje yaşam bulacak" dedi.

İki milyon ağacın yarısı 200 yaşında

Ayvalık'taki iki milyon zeytin ağacının yarısının 200 yaşın üzerinde olduğunu, ayrıca bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacın da bulunduğunu ifade eden Ergin, zeytin ağaçlarının bu topraklarda hep var olduğunu, hep var olacağını söyledi. Zeytin ve zeytinyağının Türkiye'de milli kültür ürünü olarak kabul edildiğine değinen Başkan Ergin, "Özellikle Kuzey Ege Bölgesi'nde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurtiçinde hem yurtdışında farklı bir öneme sahiptir. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20'ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık'ta üretiliyor" diye konuştu.

Hasat şenliklerine sembolik başlangıç

Ayvalık'taki tarım arazilerinin yüzde 76'sının zeytinlik olduğunu belirten Ergin, dört bin üç yüz ailenin zeytinlik sahibi olduğunu ve geçimlerini bu sektörden sağladıklarını hatırlattı. Ayvalık'ın en eski zeytinyağı üreticisi Komili'nin kente büyük bir ekonomik katkı sağladığını hatırlatan Başkan Ergin, "Bu kentten, bu kentin insanlarından doğan ve bugün 142 yaşını geride bırakan Komili, 400 yaş ve üzeri ağaçların zeytinlerinden zeytinyağı üreterek hasat şenlikleri kutlanmasa da günün anlamı açısından büyük bir jest yapmıştır. Komili'nin anıt zeytin ağaçları için başlattığı "Gözümüz Gibi Bakıyoruz" projesini kutluyor ve başarıya ulaşmasını gönülden diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi
Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi
Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi
Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi
Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi
Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi
Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi

Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta 4 asırlık anıt ağaçlardan yılın ilk zeytinyağı üretildi - Son Dakika Ekonomi

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