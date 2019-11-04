Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta bir aydır onarılamayan ve yerde yatan mobese direği haberimizin ardından kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta bir aydır onarılamayan ve yerde yatan mobese direği haberimizin ardından kaldırıldı

Ayvalık'ta bir aydır onarılamayan ve yerde yatan mobese direği haberimizin ardından kaldırıldı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz 4 Ekim gecesinde yaşanılan şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan mobese direği, aradan bir ay geçmesine rağmen halen daha onarılıp yerine dikilememesine ilişkin haberimizin ardından yetkililer söz konusu direği...

Ayvalık'ta bir aydır onarılamayan ve yerde yatan mobese direği haberimizin ardından kaldırıldı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz 4 Ekim gecesinde yaşanılan şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan mobese direği, aradan bir ay geçmesine rağmen halen daha onarılıp yerine dikilememesine ilişkin haberimizin ardından yetkililer söz konusu direği bulunduğu yerden kaldırdı.


Özel bir firmaya ait kamyon ve ekiplerle yerinden sökülen direk, onarıma gönderildi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve bölge halkının "Jandarma Kavşağı" olarak isimlendirdiği bölgede bulunan direğinin yetkililer tarafından onarılmaması nedeniyle bölgede güvenlik açısından gerekli olan mobese kameralarının da çalışmadığını belirten vatandaşlar, kaza sonrasında yıkılan direğin elektrik kablolarının da uçlarının açık olarak bırakılmasının ölümcül tehlikeleri de beraberinde getirmesinden endişeli olduklarını vurgulayarak, bu duruma tepki göstermişlerdi.


Bir aydan bu yana mobese direğinin kaza sonrasında olduğu halde yerde bekletilmesinin Ayvalık'a yakışmadığını kaydeden vatandaşlar, son derece basit bir işlemin bile yetkililer tarafından haftalarca yapılamayışını da son derece manidar bulduklarını ve söz konusu tablonun hiçbir şekilde savunulacak tarafının bulunmadığını da sözlerine eklemişlerdi.


Yerinden kaldırılan direğin ne zaman dikilip, hizmete gireceği merak konusu


Şimdi ise, söz konusu mobese direğinin ne zaman yerine monte edilip, üzerine donatılacak kameralarla ne zaman hizmete gireceği ise merak konusu oldu. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enflasyon Ekim'de yıllık yüzde 8,55'e geriledi
Birçok kişi bilmiyor ama iki ya da üç maaş alma hakkı var! İşte detaylar Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefini tutturacağız Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan skandal açıklama: Camilerin korunmasından biz değil, eyalet yönetimleri sorumlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:50:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta bir aydır onarılamayan ve yerde yatan mobese direği haberimizin ardından kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]