Ayvalık'ta Yeni Mesire Alanı Hizmete Girdi

17.11.2025 14:57
Ayvalık Belediyesi, Altınova Mesire Alanı'nı açarak halkın kullanımına sundu. 150 kişinin aynı anda kullanabileceği alan, 20 mangal ünitesi ve ücretsiz otopark ile vatandaşlara keyifli bir sosyal ortam sağlamayı amaçlıyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, üç dönümlük alanda oluşturulan Altınova Mesire Alanı'nı hizmete sundu. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği mesire alanını, onların istekleri doğrultusunda planladık ve hayata geçirdik. Altınova'ya değer katan bu yatırımı halkımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ayvalık Belediyesi, Altınova Mesire Alanı'nı vatandaşların hizmetine sundu. Aynı anda 150 kişinin kullanabileceği şekilde tasarlanan alan; 20 mangal ünitesi, ücretsiz otoparkı ve gece aydınlatmasıyla kısa sürede bölge sakinlerinin yeni buluşma noktası oldu.

Yaklaşık üç dönümlük bir alana yayılan mesire alanı, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen aileler ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Güvenli, temiz ve düzenli bir sosyal ortam sunan projenin, Altınova'nın sosyal yaşamına katkı sunması bekleniyor.

"Bu yatırımı halkımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz"

Ergin, Altınova'da yaşayan vatandaşların taleplerini dikkate alarak çalışmayı hızla tamamladıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği mesire alanını, onların istekleri doğrultusunda planladık ve hayata geçirdik. Altınova'ya değer katan bu yatırımı halkımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Altınova, Son Dakika

