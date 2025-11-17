Ayvalık'ta Yeni Mesire Alanı Hizmete Girdi

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, üç dönümlük alanda oluşturulan Altınova Mesire Alanı'nı hizmete sundu. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği mesire alanını, onların istekleri doğrultusunda planladık ve hayata geçirdik. Altınova'ya değer katan bu yatırımı halkımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ayvalık Belediyesi, Altınova Mesire Alanı'nı vatandaşların hizmetine sundu. Aynı anda 150 kişinin kullanabileceği şekilde tasarlanan alan; 20 mangal ünitesi, ücretsiz otoparkı ve gece aydınlatmasıyla kısa sürede bölge sakinlerinin yeni buluşma noktası oldu.

Yaklaşık üç dönümlük bir alana yayılan mesire alanı, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen aileler ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Güvenli, temiz ve düzenli bir sosyal ortam sunan projenin, Altınova'nın sosyal yaşamına katkı sunması bekleniyor.

Ergin, Altınova'da yaşayan vatandaşların taleplerini dikkate alarak çalışmayı hızla tamamladıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği mesire alanını, onların istekleri doğrultusunda planladık ve hayata geçirdik. Altınova'ya değer katan bu yatırımı halkımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.