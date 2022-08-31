Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor - Son Dakika
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Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor

31.08.2022 17:03
Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına devlet hizmetlerini mobil olarak götürüyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına devlet hizmetlerini mobil olarak götürüyor.

Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı tarafından Azerbaycan'ın köylerinde yaşayan vatandaşlara devlet hizmeti vermek için oluşturulan Mobil ASAN otobüsü, ilk kez yurt dışına çıkarak Samsun'a geldi.

Dünyanın en büyük Havacılık ve Teknoloji Fuarı TEKNOFEST'e getirilen Mobil ASAN, Azerbaycan vatandaşlarının pasaport, kimlik kartı, ehliyet gibi kamu hizmetlerini almasını sağlıyor.

Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehdiyev, AA muhabirine, T3 Vakfı'nın daveti üzerine Samsun'a geldiklerini söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'de Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı'nın hizmetlerini tanıttıklarını aktaran Mehdiyev, "Mobil ASAN otobüsü yurt dışında ilk kez Samsun'da hizmet veriyor. Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza devlet hizmetlerini sunuyoruz. Mobil ASAN otobüsü devlet hizmetlerinin birinci merkezidir." dedi.

Mehdiyev, Samsun ve çevresinde çok sayıda Azerbaycan vatandaşı yaşadığını vurgulayarak, bu vatandaşların bulundukları yerde devlet hizmeti almasını sağladıklarını kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor - Son Dakika
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