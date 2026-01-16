Azerbaycan Gazı Almanya ve Avusturya'ya İhraç Edilmeye Başlandı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azerbaycan doğal gazının Almanya ve Avusturya'ya ihracatına başlandığını duyurdu.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) yaptığı açıklamayla İtalya üzerinden Avusturya ve Almanya'ya gerçekleştirilen doğal gaz sevkiyatının Ocak 2026 itibarıyla başlandığını duyurdu. Açıklamada, Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağı olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) üzerinden taşınan önemli miktardaki gazın Güney ve Orta Avrupa pazarlarına satışıyla birlikte, Azerbaycan'ın gaz ihracatında yeni ve önemli bir döneme geçildiği bildirildi.

SOCAR'ın Almanya ve Avusturya'ya gerçekleştirdiği gaz tedariki ile birlikte Azerbaycan'dan gaz tedarik eden ülkelerin sayısı 16'ya yükseldi. - BAKÜ