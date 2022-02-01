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Azerbaycan Milli Meclisi Şuşa Beyannamesi'ni onayladı - Son Dakika

Azerbaycan Milli Meclisi Şuşa Beyannamesi'ni onayladı

01.02.2022 11:58
Azerbaycan Milli Meclisi Şuşa Beyannamesi'ni onayladı

Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini resmen müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'ni kabul etti.

Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini resmen müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'ni kabul etti.

Milli Meclisin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkilerine dair Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasına ilişkin" yasa tasarısı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından oylamaya çıkarılan yasa tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Milli Meclisi Şuşa Beyannamesi'ni onayladı - Son Dakika


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