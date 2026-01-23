Azerbaycan ve İran'dan İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Azerbaycan ve İran'dan İş Birliği Vurgusu

Azerbaycan ve İran\'dan İş Birliği Vurgusu
23.01.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayramov ve Celalzade, İran'daki olayları ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade arasında Bakü'de yapılan görüşmede, İran'da yaşanan olaylar ve mevcut durum ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Celalzade, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Celalzade, İran'da yaşanan olaylar ve mevcut durum hakkında Azerbaycan tarafına detaylı bilgi verdi. Bayramov ise İran'daki istikrara önem verdiklerini belirterek, son olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede, Azerbaycan ve İran arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinde cumhurbaşkanları arasındaki temaslar, karşılıklı ziyaretler ve devam eden siyasi diyalog ile ortak ilgi duyulan konuların görüşülmesinin iş birliğinin genişlemesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Aynı zamanda Azerbaycan ve İran arasındaki Ekonomik, Ticari ve İnsani İşbirliği Devlet Komisyonu'nun çalışmalarından duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Taraflar, iki ülke arasındaki ulaştırma ve iletişim alanlarındaki iş birliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde de bulundular. İş birliği kapsamında Azerbaycan ve İran tarafından gerçekleştirilen porejelerin, Azerbaycan'dan geçen ulaşım koridorlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Azerbaycan, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan ve İran'dan İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:11:39. #7.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve İran'dan İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.