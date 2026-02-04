Azerbaycan ve İsrail'den Yapay Zeka Mutabakatı - Son Dakika
Azerbaycan ve İsrail'den Yapay Zeka Mutabakatı

04.02.2026 00:16
Azerbaycan Dijital Kalkınma Bakanı, İsrail ile yapay zeka alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Nebiyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de temaslarda bulunduğunu belirtti.

Bakan Nebiyev, temasları kapsamında İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladıklarını ifade etti.

İmza töreninde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da hazır bulunarak konuşma yaptığını aktaran Nebiyev, ardından belgenin gelecekteki uygulama mekanizmalarını görüştüklerini vurguladı.

Nebiyev, toplantıda, siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay konularında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

