- Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Giresun'da hazırlanıyor

GİRESUN - Azerbaycan milli sporcusu Aykhan Mammadov, 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Giresun'da hazırlanıyor. Hazırlıklarını Giresun'da sürdürmesinin kendisinde özel bir yeri olduğunu anlatan Mammadov, dereceye girerek Türkiye ve Azerbaycan bayrağını birlikte taşımak istediğini söyledi.

Öğrenci olarak geldiği Giresun'da kick boksa başlayan, yerel ve bölgesel çapta elde ettiği derecelerin ardından kendi ülkesi Azerbaycan'da Milli Takım'a seçilen Aykhan Mammadov, 26 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılacağı 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor. Giresun'da Kick Boks Antrenörü Aziz Özdemir nezaretinde çalışmalarını sürdüren Aykhan Mammadov, "Tek millet olan iki ülkemizin bayrağını taşımak istiyorum" dedi.

"İki ülkemizin bayrağını taşımak istiyorum"

Mammadov, Giresun Üniversitesi'nde eğitim almak için buraya geldiğini ifade ederek, "Daha önce bir spor geçmişim vardı, burada da kick boksa devam ettim. 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın seçmesi için gittiğim Azerbaycan'da Milli Takım'a seçildim. Çalışmalarımı ise Giresun'da devam ettiriyorum. Bu süreçte bana desteğini eksik etmeyen ve yetişmemi sağlayan antrenörümüz Aziz Özdemir hocama teşekkür ederim. Şampiyonada sadece Azerbaycan'ı değil Türkiye'yi de temsil edeceğim. Dereceye girmem halinde tek millet olan iki ülkemizin bayrağını taşımak istiyorum" diye konuştu.

"Yeteneğini keşfettik"

Azeri sporcunun antrenörü Aziz Özdemir ise, "Aykhan Mammadov, üç yıl önce salonumuza gelerek çalışmaya başladı. Bu süreç içerisinde iyi bir çalışma ve performans ortaya koydu ve yetenekli olduğunu gördük. Bu yılın başlarında yapılan Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na katıldık. İyi bir derece elde etti. Bunun ardından Azerbaycan'a giderek oradaki yarışmalara katıldı ve 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası için Milli Takım'a seçildi. 23 Ekim-1 Aralık tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan şampiyona için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz çünkü Azerbaycan da bizim milli takımımız sayılır. Kardeş ülkemiz, kan bağımız var. Gururluyuz, gönül istiyor ki Türk Milli Takımı'na da Aykhan gibi sporcular yetiştirelim" şeklinde konuştu.