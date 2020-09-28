Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması

Kocaeli'de yaşayan Azerbaycanlı öğrenciler, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Artık ok yaydan çıktı, bu yaşıma kadar Ermenilerin yaptıkları yüzünden Dağlık Karabağ'ı göremedik" dediler.

Kocaeli'de yaşayan Azerbaycanlı öğrenciler, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Artık ok yaydan çıktı, bu yaşıma kadar Ermenilerin yaptıkları yüzünden Dağlık Karabağ'ı göremedik" dediler.

Ermenistan ordusunun cephe hattınca yaptığı provakasyonlar sonucunda Azerbaycan topraklarındaki sivil yerleşim birimleri hedef alarak çatışmalar başlatmıştı. İki ülke arasında devam eden çatışma durumunu değerlendiren Kocaeli'de eğitimlerini sürdüren Azerbaycanlı öğrenciler ise saldırıları başlatan Ermenistan'a büyük tepki gösterdi. Karabağ sorununda Türkiye'nin yanlarında olmasından gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, Karabağ'ın geri alınmasının ümidi içerisinde olduğunu belirtti. Kocaeli'de Azerbaycan açan öğrenciler, "Sen bizimsin, bizimsin durdukça bedende can, yaşa yaşa sen çok yaşa ey şanlı Azerbaycan" dedi.

"BU YAŞIMA KADAR ERMENİLERİN YAPTIKLARI YÜZÜNDEN HALA DAĞLIK KARABAĞ'I GÖREMEDİM"

Ateşkes için yaklaşacak tek tarafın Ermenistan olduğunu belirten Azerbaycanlı iç mimarlık öğrencisi Elgün Caferli, "Şu an artık biliyoruz ki ok yaydan çıktı. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in de dediği gibi ' Bizim hiç kimsenin toprağında, arazisinde, hiçbir şeyinde gözümüz yoktur' biz sadece bizim olanı kendi topraklarımızı istiyoruz. Ben küçüklüğümden, ilkokul zamanımdan beri öğretmenlerimizin bize: 'Dağlık Karabağımız var, Ermenilerin işgali altında olan Dağlık Karabağımız var' derdi. Ermenilerin yaptığı soykırımları duyarak, videolarını izleyerek büyüdük. Ben bu yaşıma kadar Ermenilerin yaptıkları yüzünden hala Dağlık Karabağ'ı göremedim. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin yardımıyla bundan sonraki günlerde Dağlık Karabağımız'da güzel günler geçireceğiz" diye konuştu.

"HOCALIDA OLAN SOYKIRIMIN VİDEOLARIYLA BÜYÜDÜK"

Hocalı'da gerçekleşen Ermeni katliamı videoları ile büyüdüklerini ifade eden Şifa Hacıyeva Çakır ise, "Hocalı'da buzdan heykel olmuş anaların, katledilmiş küçük çocukların ruhu şad olsun. Artık Karabağ Azerbaycan'ındır. Bizim sınır bölgelerinde olan topraklarımıza ateş açılmıştı. Gerginlik devam ediyordu. Zaten böyle bir durumun olacağı belliydi. Açıkçası biz bu durumun oluşmasında mutluyuz. Çünkü geç kalınmış bir zafer olduğunu düşünüyoruz. Biz bunu senelerdir bekliyoruz. Biz Hocalıda olan soykırımın videolarıyla büyüdük. Bize onlar anlatılarak büyüdük. Onları yaşayarak onları görerek ve sadece onların işgal tarihini bilmek insana acı veriyor. Burası senin vatanın ve toprakların. Sınıf arkadaşlarım vardı. Babası annesi ve tüm ailesi şehit olanlar şimdi artık ilkokullarda işgal tarihini değil de Karabağ'ın Azerbaycan'a geri verildiği tarihler konuşulacak. Türk ordusunun yanımızda olması da beklediğimiz bir şeydi. Gerçekten gurur verici bir şey" şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI ASLA YERDE KALMAYACAKTIR"

Azerbaycan'da yaşanan olayların Ermenistan tarafından yanlış aksettirildiğini söyleyen üniversite öğrencisi Gülnare Hüseynova, "Olan bu durumlarda ilk başlarda çok heyecanlandık. Ermeniler'den yanlış bilgilere ulaşmıştık. Bunlar bizi çok heyecanlandırmıştı ve çok üzülmüştük. Resmi haberler ortaya çıktıkça çok sevindik. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Bunu her zaman tekrar etmiştik.Bu gerek Türkiye devleti gerek Azerbaycan devleti için geçerlidir.Vatan uğruna verilen kanlar asla yerde kalmayacak elbet bunların acısı çıkacaktır. Biz bunu uzun zamandır çok bekledik. Çok şükür şimdi intikamını almanın zamanı geldi. Her zaman olduğu gibi Türkiye'ye ve kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Azerbaycan'dan herhangi bir bilgi alamamaktaydık. Bunlar bizi çok endişelendirdi. Çünkü ailemizin her bir üyesi akrabalarımız Azerbaycan'da olduğu için, bilgi sahibi olamadığımızdan herhangi bir durumu bilmiyorduk. Resmi haberler yok. Onlara bir şey mi oldu acaba diye çok endişeleniyorduk. Sonradan internet düzeldikten sonra ailemizle iletişime geçtiğimizde gözlerimizden mutluluk gözyaşları aktı" ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN UYARILARA RAĞMEN BU ANLAŞMAYI BOZMUŞ DURUMDA"

İnşaat mühendisliği öğrencisi Eyvaz Kerimli ise,"Ermenistan'ın Azerbaycan'ı tanımasına rağmen aramızda olan anlaşmaları ihlal ettiğini dile getirerek şöyle konutşu: "Cenevre şehrinde yapılan ateşkes anlaşmasını birkaç defa bozduğunu ve yapılan 20 yıllık anlaşmayı 100'den fazla bozulduğunu biliyoruz. Bu süreçte fazladan askerimiz şehit oldu, Ermenistan uyarılara rağmen bu anlaşmayı bozmuş durumda. Gerekli cevabı Azerbaycan ordusu tarafından almış durumda."

(İHA)

Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan'a büyük tepki Açıklaması - Son Dakika

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