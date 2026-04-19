"Aziz İhsan Aktaş hakkında tedbirler kaldırıldı" iddiasına yalanlama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Aziz İhsan Aktaş hakkında tedbirler kaldırıldı" iddiasına yalanlama

19.04.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz İhsan Aktaş ve bazı sanıklarla ilgili “tüm tedbirler kaldırıldı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Yetkililer, yalnızca bazı hesap blokelerinin kaldırıldığının, mal varlıklarına yönelik tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

Sosyal medyada son günlerde Aziz İhsan Aktaş ve bazı sanıklar hakkında uygulanan tüm tedbir kararlarının kaldırıldığı yönünde yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kamuoyunda oluşan yanlış algıya dikkat çekilerek, "tüm tedbirlerin kaldırıldığı" yönündeki söylemlerin doğru olmadığı vurgulandı.

"TEDBİRLER DEVAM EDİYOR"

‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile birlikte bazı sanıkların taleplerinin değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde yalnızca talepte bulunan sanıkların kişisel banka hesapları üzerindeki blokelerin kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, sanıkların taşınmazları, araçları, şirketleri ve diğer mal varlıklarına yönelik tedbirlerin aynen sürdüğü vurgulandı.

Rüşvet iddialarına konu olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar üzerindeki tedbirlerde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Yetkililer, söz konusu işlemin sınırlı kapsamda olduğunu belirterek, "tüm tedbirlerin kaldırıldığı" yönünde oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, yapılan düzenlemenin yalnızca sınırlı sayıda sanığın başvurusu üzerine, kişisel banka hesaplarıyla sınırlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 23:01:03. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.