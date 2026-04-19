"Aziz İhsan Aktaş hakkında tedbirler kaldırıldı" iddiasına yalanlama

Sosyal medyada son günlerde Aziz İhsan Aktaş ve bazı sanıklar hakkında uygulanan tüm tedbir kararlarının kaldırıldığı yönünde yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kamuoyunda oluşan yanlış algıya dikkat çekilerek, "tüm tedbirlerin kaldırıldığı" yönündeki söylemlerin doğru olmadığı vurgulandı.

"TEDBİRLER DEVAM EDİYOR"

‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile birlikte bazı sanıkların taleplerinin değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde yalnızca talepte bulunan sanıkların kişisel banka hesapları üzerindeki blokelerin kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, sanıkların taşınmazları, araçları, şirketleri ve diğer mal varlıklarına yönelik tedbirlerin aynen sürdüğü vurgulandı.

Rüşvet iddialarına konu olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar üzerindeki tedbirlerde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Yetkililer, söz konusu işlemin sınırlı kapsamda olduğunu belirterek, "tüm tedbirlerin kaldırıldığı" yönünde oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, yapılan düzenlemenin yalnızca sınırlı sayıda sanığın başvurusu üzerine, kişisel banka hesaplarıyla sınırlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.