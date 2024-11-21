Aziz Nesin Anısına Tiyatro

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(ÇANAKKALE) - Türkiye çağdaşlaşma tarihinin en önemli isimlerinden Aziz Nesin'in anısına, Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen "Memleketin Kısmeti", 6 Aralık'ta Bayramiç'te tiyatroseverlerle buluşacak.

Bayramiç Halk Eğitimi Merkezi'nde 6 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de "Memleketin Kısmeti" seyirciyle buluşacak. Oyunda; Işıl Poyraz, Bülent Ateşoğlu, Koray Ergun ve Tahsin Murat Demirbaş başta olmak üzere değerli oyuncular sahne alacak.