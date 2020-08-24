Sosyal medya hesabından düğünde eşiyle dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaşan Arza Akın altına bu notu düştü: Seninle her s¸eye varım ben Sen benim ugˆurlu yolumsun Yıldızlara yu¨ru¨ru¨m senle Sen iste canım senin olsun... ?? 24.08.2017.
Sosyal medya hesabından düğünde eşiyle dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaşan Arza Akın altına bu notu düştü:
Seninle her s¸eye varım ben Sen benim ugˆurlu yolumsun Yıldızlara yu¨ru¨ru¨m senle Sen iste canım senin olsun… ?? 24.08.2017
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24.08.2020 22:18:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azra Akın: Sen iste canım senin olsun… - Son Dakika