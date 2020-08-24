Azra Akın: Sen iste canım senin olsun…

Sosyal medya hesabından düğünde eşiyle dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaşan Arza Akın altına bu notu düştü:

Seninle her s¸eye varım ben Sen benim ugˆurlu yolumsun Yıldızlara yu¨ru¨ru¨m senle Sen iste canım senin olsun… ?? 24.08.2017