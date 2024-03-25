Yeni bir düzenleme ile otomobil ve kamyonet sınıfına dahil tüm araçların kullanımına izin veren B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi planlanıyor. 2024 yılının ilk aylarında kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ek ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Şimdi ise yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunmayı hedefliyor
2024 yılının ilk aylarında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave olarak A1 ehliyeti alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Alınan karar doğrultusunda B sınıfı ehliyet sahipleri daha fazla taşıtı kullanma imkanına sahip oldu. İddiaya göre, yeni bir düzenlemeyle B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi gündemde.
B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması" şartının yeterli görüldüğü düzenlemenin ardından, A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği iddia edildi.
A2 ehliyet, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü olarak biliniyor. A2 sınıfı ehliyet, 125 CC ile 599 CC arasındaki araçları kapsıyor. Bu ehliyete sahip sürücüler güç sınırı 12 KW ve 16 beygiri aşmayan üç tekerlekli motosikletleri de kullanabiliyor.
Son Dakika › Otomobil › B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası - Son Dakika
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de en çok sevilen markalar arasında yer aldığı ve yeni Passat modeli ile elektrikli modellerinin yanı sıra fiyat listesinin de merak edildiği belirtildi. İşte 2024 Mart ayı güncel Volkswagen fiyat listesi...
Amasya'da, köprüden inen bir otomobil ile kavşağa girmek isteyen bir hafif ticari araç çarpıştı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler hafif yaralı olarak kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde F.Ç. idaresindeki otomobil ile M.B'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır.
Kahramanmaraş'ta babasından miras kalan Tofaş otomobilini BMW parçalarıyla modifiye eden Ahmet Kuş, aracına yapılan teklifleri reddediyor. Otomobilin değeri 350-400 bin lira olduğunu belirten Kuş, şu an satmayı düşünmediğini söyledi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak önce yanındaki araca çarptı, ardından bariyerlere saplandı. Kazada araçtaki sürücü hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Olay sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşurken, polis ekipleri inceleme başlattı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gişelere çarptıktan sonra takla atan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda gişe trafiğe kapatıldı.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobil gişelere çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle gişe geçici olarak kapatıldı ve otomobilin motoru yola savruldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?