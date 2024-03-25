B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Otomobil

B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası

Geniş Video İzle

Yeni bir düzenleme ile otomobil ve kamyonet sınıfına dahil tüm araçların kullanımına izin veren B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi planlanıyor. B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ek ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Şimdi ise yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunmayı hedefliyor. A2 ehliyetin de düzenleme kapsamına dahil edileceği iddia ediliyor.

25.03.2024 17:07  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bir düzenleme ile otomobil ve kamyonet sınıfına dahil tüm araçların kullanımına izin veren B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi planlanıyor. 2024 yılının ilk aylarında kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ek ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Şimdi ise yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunmayı hedefliyor

B Sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilerek A2 sınıfı motosikletlerin dahil edileceği konuşuluyor

A1'DEN SONRA A2 EHLİYET İÇİN DE DÜZENLEME BEKLENİYOR

2024 yılının ilk aylarında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave olarak A1 ehliyeti alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Alınan karar doğrultusunda B sınıfı ehliyet sahipleri daha fazla taşıtı kullanma imkanına sahip oldu. İddiaya göre, yeni bir düzenlemeyle B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi gündemde.

B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması" şartının yeterli görüldüğü düzenlemenin ardından, A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği iddia edildi.

B Sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilerek A2 sınıfı motosikletlerin dahil edileceği konuşuluyor

A2 EHLİYET NEDİR?

A2 ehliyet, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü olarak biliniyor. A2 sınıfı ehliyet, 125 CC ile 599 CC arasındaki araçları kapsıyor. Bu ehliyete sahip sürücüler güç sınırı 12 KW ve 16 beygiri aşmayan üç tekerlekli motosikletleri de kullanabiliyor.

B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası

B sınıfı ehliyet, A sınıfı ehliyet, Trafik, Otomobil, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Otomobil B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 17:38:05. #1.11#
SON DAKİKA: B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement