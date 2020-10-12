Baba dakikalarca uğraştı, minik Muhammed annesi gelmeden okula girmedi - Son Dakika

Baba dakikalarca uğraştı, minik Muhammed annesi gelmeden okula girmedi

12.10.2020 12:52

- Baba dakikalarca uğraştı, minik Muhammed annesi gelmeden okula girmedi Kırıkkale'de yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı Kırıkkale'de anasınıfı öğrencisi Muhammed, babasının dakikalarca ikna çabalarına rağmen annesi gelmeden okula girmek istemedi.

- Baba dakikalarca uğraştı, minik Muhammed annesi gelmeden okula girmedi

Kırıkkale'de yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de anasınıfı öğrencisi Muhammed, babasının dakikalarca ikna çabalarına rağmen annesi gelmeden okula girmek istemedi.

Kırıkkale'de binlerce öğrenci için yüz yüze eğitim başladı. Bu sabah ilkokul 2, 3, 4 ile 8, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri ile öğretmenler belirlenen kurallar dahilinde okulları doldurdu. Okul kapısında bekleyen veliler de sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen öğrencilerin bazılarında heyecan, bazılarında ise endişe vardı. Öğrencilerin tek destekçileri ise her zamanki gibi aileleri oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında okula alınmayan veliler, çocuklarını kapıdan uğurladı. Okula ilk kez başlayan anasınıfı öğrencisi Muhammed Efe Erdoğan'da büyük heyecan duyan öğrencilerden biriydi.

Baba dakikalarca ikna etmeye çalıştı

TOKİ Şehit Nazir Elitok İlkokulu'nda anasınıfına başlayan minik Muhammed okula girmek istemedi. Babasının dakikalarca çaba göstermesine rağmen Muhammed, okulun güvenlik görevlisi "sana telefon vereceğim" dese de yine ikna edilemedi. Daha sonra nöbetçi öğretmende sonuç alınmayınca baba Yasin Erdoğan telefonla eşini araması üzerine okula gelen anne Hacer Erdoğan, oğlu Muhammed'i ikna etti. Muhammed, mutlu bir şekilde koşarak okuluna girdi.

"Oğlum ben gelince girdi"

Oğlunun kendisi gelmeden okula girmek istemediğini ifade eden Hacer Erdoğan, "Ben gelince girdi. Benimle bir problemi var. Beni bekliyordu. Belli olmuyor bazen babasıyla geliyor bazen de benimle ama yine de beni görmek istiyor. Mutluyuz çocuklarımız için inşallah daha güzel günlerde okula başlarlar. Benim 4 çocuğum var evde de zor oluyor. Okul demek düzen demek, okul demek disiplin demek bizim de hayatımız düzene giriyor. Çocukların hayatı da düzene giriyor. Sabah kalkıyorsun onlar okulda oluyor sen işini hallediyorsun. Bence okul düzen demek okulumuzun güzel dezenfekte edildiğini düşünüyorum. Bende çocuğumu evde dezenfekte edip yolluyorum. Çantasına ıslak mendilini, dezenfektanını koyuyorum. Mecbur yollayacağız alışacağız bu duruma da. Kurallara uyarak hareket edeceğiz" dedi.

"Heyecanlıyız çocuklarımızla birlikte"

Baba Yasin Erdoğan, "Buruk bir okul açılışı oldu. Maalesef keşke böyle olmasaydı ama nasip öyleymiş bu sene inşallah salgını atlatacağız. Heyecanlıyız çocuklarla birlikte. Kazasız belasız hayırlı bir dönem geçer inşallah. Öğretmen arkadaşlara başarılar dileriz. Öğrencilerimize de Allah zihin açıklığı versin" ifadesini kullandı.

"Gönlümüz ferah"

Öğrenci velisi Ali Tekin ise, "Oğlum burada 1. Sınıfta okula başladı. Şuanda teneffüste onu izlemeye geldik. Okulumuzdan da çok memnunuz. Geçen yıldan tanıdığımız öğretmenler okul müdürümüz çok iyiler. Kaliteli insanlar temizlik açısından da çok titizler. Giriş çıkışları çok güzel kontrol ediyorlar. Çok güvenli bir şekilde okula gönderiyoruz. Gönlümüz ferah" diye konuştu.

Baba dakikalarca uğraştı, minik Muhammed annesi gelmeden okula girmedi
Baba dakikalarca uğraştı, minik Muhammed annesi gelmeden okula girmedi
Baba dakikalarca uğraştı, minik Muhammed annesi gelmeden okula girmedi
Baba dakikalarca uğraştı, minik Muhammed annesi gelmeden okula girmedi

Kırıkkale, Atama, Okul, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baba dakikalarca uğraştı, minik Muhammed annesi gelmeden okula girmedi - Son Dakika


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