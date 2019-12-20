Baba Parası'ndan sürpriz fotoğraf

Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen çekimlerde yaşlandırma makyajı ile dikkatleri üzerine çeken Murat Cemcir (Karun Baba), film sahnesinden kareler ile sosyal medyada çok konuşuldu.



1 Ocak'ta seyirciyle buluşacak 'Baba Parası' filmin başrollerinde Murat Cemcir ile birlikte Ahmet Kural, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar. 'Baba Parası', TR 40 33 Productions yapımcılığında gerçekleştiriliyor.