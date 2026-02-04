Babacan Holding'den GYO Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Babacan Holding'den GYO Dönüşümü

04.02.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babacan Holding, SPK'dan GYO dönüşüm izni alarak halka arz sürecinde kritik bir adım attı.

Babacan Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) dönüşüm izni aldığını duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Babacan Holding, gayrimenkul sektöründe uzun vadeli değer üretimi ve sürdürülebilir büyümeyi stratejik öncelikleri arasında konumlandırdığı kurumsallaşma sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Alınan izin, holdingin halka arz hedefi doğrultusunda stratejik bir adım olarak öne çıkarken, şeffaflık, güçlü finansal yapı ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şekillenen büyüme stratejisinin de bir göstergesi niteliğini taşıyor.

GYO dönüşümüyle gayrimenkul geliştirme ve yatırım faaliyetlerini daha disiplinli, öngörülebilir ve uluslararası standartlara uyumlu bir yapı altında sürdürmeyi hedefleyen şirket, etkin risk yönetimi, şeffaf raporlama ve sürdürülebilir değer üretimi odağında, yatırımcı güvenini önceleyen bir yönetim yaklaşımı benimsiyor.

Arazi geliştirme, gayrimenkul yatırım ve geliştirme, projelendirme, satış ve pazarlama, turizm, kentsel dönüşüm, kiralama ve yönetim alanlarında faaliyet göstererek, farklı segmentlerde oluşturduğu portföy yapısıyla bütüncül bir değer zinciri yöneten holdingin, GYO yapısı altında bu faaliyet alanlarını uzun vadeli portföy yönetimi ve kurumsal disiplin çerçevesinde daha da güçlendirmesi planlanıyor.

"Halka arz sürecinde ilk ve kritik eşiği aştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, SPK'dan aldıkları GYO dönüşüm izninin, şirketin büyüme potansiyelini ve kurumsal kapasitesini artıracak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu izinle halka arz sürecinde ilk ve kritik eşiği aştıklarını aktaran Babacan, "Halka arzdan elde edilecek kaynağı, yeni yatırımların finansmanı, portföyün genişletilmesi ve şirket değerinin artırılması amacıyla kullanmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, bugüne kadar 4 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştirdiklerini ve halihazırda aktif satış süreci devam eden 7 projeleri bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul Beylikdüzü'ndeki Central projemizde inşaat faaliyetleri hızla ilerlerken, Beşiktaş Meridian, 5. Levent Lagoon ve Bahçelievler Gardenia projelerimizin devreye alınmasıyla operasyonel kapasitemizi önemli ölçüde artırdık. Ayrıca Halkalı'da hayata geçireceğimiz yeni projemizin inşaat sürecini de kısa süre içerisinde başlatmayı planlıyoruz. Tüm bu büyüme sürecinde önceliğimizi müşteri memnuniyeti, kurumsal şeffaflık, sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk ilkeleri oluşturuyor. İç ve dış paydaşlarımızla güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurarak, Babacan Holding'i güvenilir, değer yaratan ve geleceğe odaklı bir marka olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Planlı büyüme stratejimiz ve kurumsal disiplin anlayışımızla gayrimenkul sektöründe kalıcı değer üretmeye devam ederken, bu yeni dönemin şirketimiz ve ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Halka Arz, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babacan Holding'den GYO Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:07
Dünya şokta Ünlü yazardan sapık milyardere “Tatlı kız“ mesajı
Dünya şokta! Ünlü yazardan sapık milyardere "Tatlı kız" mesajı
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
10:08
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:34:09. #7.11#
SON DAKİKA: Babacan Holding'den GYO Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.