Babasını öldüren genç tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tabanca ile babasını öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.E. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası Sezai E.'yi (51) belinden çıkardığı silahla vurmuş, babası kanlar içinde yere yığılırken, N.E. otomobil ile olay yerinden kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Sezai E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan N.E., Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şahsın sorgusuna Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA