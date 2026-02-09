Bacağının Kesilmesi Gereken Yaşlı Kadın, Ameliyatla Kurtuldu

ANKARA'da sağ uyluğunda oluşan ve hızla büyüyen 3,5 kilogramlık tümör nedeniyle başvurduğu merkezlerde bacağının kesilmesi gerektiği söylenen Fatma Yiğit (81), özel hastanede ana damar ve sinirlerin korunması yöntemi ile gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kırıkkale'de oturan Fatma Yiğit, yaklaşık 1 yıl önce bacağında oluşan şişlik şikayeti ile hastaneye başvurdu. Sağ uyluğunda yumuşak doku tümörü tespit edilen Yiğit'e, bacağının kesilebileceği belirtildi. Bunun üzerine Fatma Yiğit, oğlunun Ankara'da yaptığı araştırma sonucunda özel hastanede görev yapan Prof. Dr. Şefik Murat Arıkan tarafından muayene edildi. Tetkiklerde; Yiğit'in sağ uyluğunda ana damar ve sinirlere çok yakın yerleşimli 3,5 kilogram ağırlığında yumuşak doku tümörü tespit edildi. Daha önce başvurduğu bazı merkezlerde bacağın kesilmesi (ampütasyon) önerilen Yiğit için Prof. Dr. Arıkan ve ekibi farklı bir cerrahi yöntem planladı. Gerçekleştirilen ameliyatta ana damar ve sinirler korunarak, tümör geniş cerrahi sınırlarla ve çevre dokulara yayılmadan çıkarıldı. Fatma Yiğit, uygulanan başarılı ameliyat ile bacağı korunarak sağlığına kavuştu.

'BİRÇOK MERKEZDE BACAĞININ KESİLMESİ ÖNERİLMİŞ'

Prof. Dr. Şefik Murat Arıkan, Fatma Yiğit'te tespit edilen yumuşak doku tümörünün en kötü ve çıkarılması zor olan bir tür olduğunu söyleyerek, "Birçok merkezde bacağının kesilmesi önerilmiş. Biz hastanemizde tümör konseyinde değerlendirmemizi yaptık. Hastaya bir cerrahi plan hazırladık. Oldukça büyük bütün bacağı tutmuş yumuşak doku kanseriydi. Bu doğrultuda ameliyat planlamasını yaptık. Ampütasyon, bacağın kesilmesi kararını verenler de iyi merkezler. Böyle bir karar verilmiş aslında çok da yanlış değil ancak risk almak gerekiyordu. Bu yaştaki bir kişinin bacağının kalçadan kesilmesi ve normal hayata dönmesi çok zor bir şey, ayrıca çok da tehlikeli" dedi.

'HEM BACAĞI HEM SİNİR YAPILARI KORUNDU'

Prof. Dr. Arıkan, uyguladıkları yöntemin özellikle bu tür büyük ve riskli tümörlerde organ koruyucu cerrahinin mümkün olabileceğini gösterdiğini belirterek, "Ana damar ve sinirleri koruyucu bir cerrahi planladık. Damar cerrahımız hazır bulundu ancak ameliyata girmesine gerek kalmadı. Hem ana damarlarını koruduk, arkadan da ana sinirini koruyarak oldukça geniş bir sınırlı tümörü yaymadan çıkardık. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastanın hem bacağı hem de damar sinir yapıları korundu. Herhangi bir felç durumu ya da bacağın beslenememe durumu olmadı. Kısaca damar ve sinirin korunması yöntemiyle ameliyatımızı gerçekleştirdik. Bilinen bir yöntem; ancak bu vaka için tehlikeliydi. Çünkü damarlar ve sinirler çok yakınındaydı, neredeyse içindeydi. Ameliyat başarılı geçti, tümör tamamen çıktı ve yapılar zarar görmedi. Yürüyebilir duruma geldi. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatına devam edebilecek" diye konuştu.

'ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM VE ÇOK MUTLUYUM'

Fatma Yiğit ise "2 gün içinde ayağa kalktım. Çok memnunum, çok mutluyum. Bazı yerler bacağımın kesilmesi gerektiğini söyledi. O zaman dünyam yıkılırdı. O acıyı çekmek daha iyi gelirdi. Burada bacağımı kesmeden güzelce ameliyatımı yaptılar. Ameliyatım başarılı geçti. Çok iyi hissediyorum ve çok mutluyum. Kalkıp oynamak istiyorum" dedi.