Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu - Son Dakika

Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu

24.11.2020 14:10

- Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu French bulldog cinsi Kara Şimşek arka bacaklarına takılan yürüteç sayesinde diğer köpeklerle koşup oynamaya başladı Arka bacakları felç olan ve bacaklarını kullanamayan french bulldog cinsi "Kara Şimşek" isimli köpek, hayvanseverlerin...

- Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu

French bulldog cinsi Kara Şimşek arka bacaklarına takılan yürüteç sayesinde diğer köpeklerle koşup oynamaya başladı

SAMSUN - Arka bacakları felç olan ve bacaklarını kullanamayan french bulldog cinsi "Kara Şimşek" isimli köpek, hayvanseverlerin yaptırdığı yürüteç sayesinde hastalığından kurtulup, diğer köpeklerle koşup oynamaya başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne bir hayvan sahibi tarafından arka ayakları felç olan french bulldog cinsi köpek getirildi. Köpeği sahiplenmek isteyen Mukadder Yalınsümbüloğlu ve Gönül Dinççağ, köpeğin iyileşemeyeceğini öğrenince onun için yürüteç yaptırdı. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi personeli tarafından başarılı bir şekilde yürüteci takılan Kara Şimşek, yatmaktan dolayı yakalandığı bit hastalığından da kurtularak, yürüteç sayesinde diğer kedi ve köpeklerle koşup oynamaya başladı.

Yürütecin engelli köpekler için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, "Yaklaşık 1 ay önce Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen 'Kara Şimşek' isimli köpeğimizde kalıcı bir felç söz konusuydu. Hayvan sahibi daha sonra 2 arkadaşına durumdan söz ediyor. Mukadder Yalınsümbüloğlu ve Gönül Dinççağ, köpeği sahiplenmek istediler fakat kalıcı bir felç söz konusu olduğunu öğrenince nasıl yardımcı olabileceklerini sordular. Bende bir 'yürüteç' yaptırabileceklerini söyledim. 3 gün içerisinde yürüteci yaptırıp getirdiler fakat engelli hayvanların evde bakımının zor olacağından sahiplenemediler. Felçli hayvanların yaşam kalitesini yükseltmek için yürüteçler çok önemli bir rol oynuyor" dedi.

"Kara Şimşek yürüteç takıldıktan sonra mutlu oldu ve koşmaya başladı"

Köpeğin yürüteç takıldıktan sonra mutlu olarak diğer hayvanlarla sosyalleştiğini dile getiren Paria Tabatabaei, şunları söyledi:

"Kara Şimşeğimize dün ilk kez yürüteci takıldı. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde bizim gözetimimizde yaşamına devam ediyor. Çok uygun koşullara sahip bir hayvansever bulabilirsek, sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Bu çok şart da değil. Kendisi burada özgür ve rahatça hayatını idame ettirebiliyor. Oldukça da mutlu zaten. Burada bizimle birlikte olmasından biz de çok mutluyuz. French bulldog cinsi Kara Şimşek, 1,5 yaşında. Yürüteç takılmadan önce kendisi çok mutsuzdu. Uzun süre yerde yatmasından dolayı bit yaraları dediğimiz hasta yaraları şekillenmişti. Her ne kadar kremlerle tedavisini yapsak da herhangi bir yürüteç olduğu olmadığı için yaralar kendini yeniliyordu. Şimdi o yarların da önüne geçmiş olduk. Yürümeye başladıktan sonra diğer hayvanlarla anlaşması da gayet güzel oldu. Teknik personelimizle de arası çok iyi. Onların peşinde tüm gün geziyor."

Kara Şimşek isimli köpek, yürüteç sayesinde diğer sağlıklı diğer hayvanlar gibi koşup, oynamaya devam ediyor.

Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu
Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu
Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu
Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu
Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu
Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu
Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu
Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Engelli, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu - Son Dakika


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