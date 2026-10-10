Backhub Yazılım A.Ş., SarrafPro ile “Kuyumculuğun İşletim Sistemi” Vizyonunu ITS Istanbul 2026'ya Taşıdı - Son Dakika
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Backhub Yazılım A.Ş., SarrafPro ile “Kuyumculuğun İşletim Sistemi” Vizyonunu ITS Istanbul 2026'ya Taşıdı

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Backhub Yazılım A.Ş., SarrafPro ile “Kuyumculuğun İşletim Sistemi” Vizyonunu ITS Istanbul 2026\'ya Taşıdı
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Yazılım geliştirme, finansal teknolojiler ve sektörel dijital dönüşüm çözümleri üzerine faaliyet gösteren Backhub Yazılım A.Ş., ITS Istanbul 2026 Teknoloji ve Yazılım Zirvesi'nde geliştirdiği teknolojileri sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

İşletmelerin değişen ihtiyaçlarına yönelik yazılım, donanım ve entegrasyon çözümleri geliştiren Backhub Yazılım A.Ş., özellikle kuyumculuk sektörüne odaklanan SarrafPro markasıyla ticari ve finansal süreçlerin dijitalleşmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

“Kuyumculuğun İşletim Sistemi” vizyonuyla geliştirilen SarrafPro; yazılım, finansal teknolojiler, ödeme sistemleri, mevzuat uyumu ve yeni nesil donanım çözümlerini aynı ekosistemde bir araya getirerek kuyumculuk işletmelerinin dijital dönüşüm süreçlerine kapsamlı bir yaklaşım sunuyor.

Backhub Yazılım A.Ş., SarrafPro ile “Kuyumculuğun İşletim Sistemi” Vizyonunu ITS Istanbul 2026'ya Taşıdı

Stok ve satış yönetiminden muhasebe ve finansal işlemlere, banka ve muhasebe entegrasyonlarından e-ticaret operasyonlarına kadar işletmelerin ihtiyaç duyduğu süreçleri tek bir yapıda birleştiren SarrafPro, MASAK mevzuatına uyum, müşteri tanıma, risk kontrolleri ve e-belge süreçlerini destekleyen teknolojileriyle de sektöre özgü ihtiyaçlara odaklanıyor. Böylece işletmelerin günlük ticari faaliyetlerinin yanı sıra finansal yönetim ve yasal uyum süreçlerini de daha kontrollü ve verimli şekilde yürütmelerini destekliyor.

Backhub Yazılım A.Ş., SarrafPro ile “Kuyumculuğun İşletim Sistemi” Vizyonunu ITS Istanbul 2026'ya Taşıdı

Backhub Yazılım'ın geliştirdiği yeni nesil GEN cihazı, RFID destekli ürün tanıma ve stok yönetimi teknolojisiyle mağaza operasyonlarında ürün takibini ve envanter kontrolünü kolaylaştırıyor. SarrafPro POS, kuyumculuk sektörüne özel ödeme ve tahsilat çözümleri sunarken, e-ticaret modülü ve entegrasyonları işletmelerin dijital satış kanallarını bütünleşik şekilde yönetmesini destekliyor.

Zirvede sektör temsilcileriyle bir araya gelen Backhub Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Duran, SarrafPro'nun vizyonunu şu sözlerle ifade etti:

“Biz yalnızca kuyumculuk sektörüne bir yazılım sunmuyoruz; sektörün gelecekte nasıl çalışacağını yeniden tasarlıyoruz. Ticaret, finans, ödeme sistemleri, mevzuat uyumu ve yeni nesil donanım teknolojilerini aynı ekosistemde buluşturarak kuyumculuk işletmelerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren bütünleşik bir yapı oluşturuyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de geliştirdiğimiz bu teknolojileri uluslararası pazarlara taşıyarak ‘Kuyumculuğun İşletim Sistemi’ olma vizyonumuzu dünya çapında hayata geçirmek.”

Backhub Yazılım A.Ş., geliştirdiği sektörel teknolojiler ve SarrafPro markasıyla işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı, Türkiye'de geliştirdiği çözümlerin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Dijital Dönüşümİşletim SistemiİstanbulYazılımSon Dakika

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