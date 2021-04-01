BAE'de halka ve devlete zarar veren 1 Nisan şakaları en az bir yıl hapisle cezalandırılacak - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcılığı, "1 Nisan Şaka Günü" adı altında dezenformasyona sebep olarak toplum ve devletin güvenliğine zarar verenlerin en az 1 yıl hapisle cezalandırılacağını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'nın haberine göre, Başsavcılık Ofisi, 1 Nisan'da yapılacak şakaların neden olabileceği tehlikeler ve yasal işlemlerle ilgili uyarıda bulundu.

Bu kapsamda, bilinçli bir şekilde içeriği ve verileri doğru olmayan haber ve yayınlar yaparak, halk arasında korku salan kişiler hakkında ceza yasasının 198'inci maddesine göre soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, "Şaka Günü" adı altında toplumu olumsuz etkileyen, kamunun çıkarlarına zarar veren, kötü bir izlenim yaratıp kamu güvenliğini zan altında bırakan kişilere en az 1 yıl hapis cezası verileceği ifade edildi.