BAE'de Open Masters Games Başlıyor

05.02.2026 11:22
Abu Dabi, 25 binden fazla sporcuyla Open Masters Games'e ev sahipliği yapacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yapacağı "Open Masters Games" yarın başlıyor.

Orta Doğu'nun en büyük ve en çok branşlı spor etkinliği hedefiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek ve 15 Şubat'a kadar devam edecek oyunlarda, 25 binden fazla sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

Atletlerin 13'ü paralimpik olmak üzere toplam 38 spor dalında yarışacağı oyunlar, 18'i kapalı 38 tesiste yapılacak. Programda altı geleneksel emirlik sporu da yer alacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan Abu Dabi 2026'nın sporda kapsayıcı ve ömür boyu katılım için yeni bir küresel kriter ortaya koyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

BAE'de Open Masters Games Başlıyor
