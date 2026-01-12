Bafra\'da Silahlı Saldırı Şüphelisi Teslim Oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 gün önce meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili aranan şüpheli teslim oldu.

Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet K. (25), Recep Liman'a (56) iş yerinde bulunduğu sırada 6 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Recep Liman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Liman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet K., bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN