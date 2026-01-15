Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Alparslan Mahallesi'nde Adem A. (20) isimli şahsın üstünde ve bulunduğu araçta yapılan aramada 2,09 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında Alperen D. (33) isimli şahsın ikameti ve çevresinde yapılan aramalarda ise 34,40 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN