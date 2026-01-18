Bafra'da Yaban Ördekleri Havadan Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bafra'da Yaban Ördekleri Havadan Görüntülendi

Bafra\'da Yaban Ördekleri Havadan Görüntülendi
18.01.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılırmak Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesiyle yaban ördekleri adacıklarda toplandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri yatağında su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan adacıklar ve bitki örtüsünü mesken tutan yaban ördekleri, dronla havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü Bafra Ovası'nda, kış mevsimiyle birlikte yaban hayatı hareketliliği arttı.

Bölgedeki Altınkaya ve Derbent barajlarının su tutması sonucu nehir yatağındaki su seviyesinin çekilmesiyle, yaban ördeklerinin beslenebileceği bitki örtüsü ve dinlenme alanları gün yüzüne çıktı.

Sert kış soğuklarında mola vermek için bölgeyi tercih eden çok sayıda yaban ördeği, nehir üzerinde geniş bir popülasyon oluşturdu.

Yüzlerce ördeğin nehir üzerindeki toplu duruşu ve süzülüşleri, dron kamerasınca kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde, ördeklerin nehrin sakinleşen sularında ve yeni oluşan bitki örtüsü üzerinde toplandığı görülüyor.

Doğaseverlerin de ilgisini çeken bu görsel şölen, bölgedeki ekosistemin kış aylarındaki zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Kızılırmak, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Samsun, Bafra, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Yaban Ördekleri Havadan Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor

17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 17:27:50. #7.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Yaban Ördekleri Havadan Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.