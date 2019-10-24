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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yapıldı

37 dakika önce

Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, 2019 yılı son toplantısını gerçekleştirdi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yapıldı, System.String[]

Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, 2019 yılı son toplantısını gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonundaki toplantıya başkanlık eden Vali İsmail Ustaoğlu, bağımlılığın farklı türleri olmasına karşın ilk akla gelenin uyuşturucu bağımlılığı olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, Trabzon'da üst düzey uyuşturucu trafiği olmamasına karşın etkin ve kararlı mücadeleyi sürdürdüklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün en büyük finans kaynaklarından birinin uyuşturucu olduğunu, dünya genelinde uyuşturucunun büyük ve kirli bir pazar haline geldiğini biliyoruz. Hepimizin kaygısı, bu pazarın en büyük hedef kitlesinin çocuklarımız ve gençlerimiz olmasıdır. Ülkemizde son yıllarda güvenlik güçlerimizin uyuşturucu ile mücadelede teknoloji altyapısı ve insan kaynağı noktasındaki yatırımları sonucunda çok başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiştir."

Teknoloji, internet ve oyun bağımlılığı noktasında da gerekli adımların süratle atılması gerektiğine işaret eden Ustaoğlu, bu anlamda aileden başlanarak, toplumun tüm kesimlerinin, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluk üstlenmesinin ve koordineli şekilde hareket edilmesinin elzem olduğunu belirtti.

Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Avrasya Üniversitesi ve İl Müftülüğü ilgili birimlerinin, Trabzon'da uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerinin paylaşıldığı toplantıda, güvenlik güçlerinin 2019 yılının geride kalan dönemine ait uyuşturucu ve uyarıcı madde olaylarına ilişkin istatistik verileri hakkında da kurul üyelerine bilgiler verildi.

Yılda 4 kez toplanan kurulun 2019 yılı son toplantısı, ocak ayında gerçekleştirilecek 2020 yılı ilk toplantısında sunum yapacak kurumların belirlenmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, vali yardımcıları, üye kurumları amir ve temsilcileri de katıldı.

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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