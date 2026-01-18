Bağımlılıkla Mücadele Semineri Bafra'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bağımlılıkla Mücadele Semineri Bafra'da

Bağımlılıkla Mücadele Semineri Bafra\'da
18.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da düzenlenen seminerde bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalık artırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele" semineri gerçekleştirildi.

?Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çaylı, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu ve Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş katıldı.

?Programda bir konuşma yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bağımlılıkla mücadelenin yerel yönetimler için de öncelikli olduğunu söyledi.

Kılıç,?"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak için topyekun bir seferberlik içindeyiz. Belediye olarak sosyal tesislerimiz ve projelerimizle sağlıklı bir nesil yetişmesi adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

?Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise bağımlılık türleri ve korunma yolları hakkında teknik bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hamit Kılıç, AK Parti, Güncel, Samsun, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele Semineri Bafra'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:22:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele Semineri Bafra'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.