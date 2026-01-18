Bağımlılıkla Mücadele Semineri Bafra\'da

Samsun'un Bafra ilçesinde, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele" semineri gerçekleştirildi.

?Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çaylı, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu ve Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş katıldı.

?Programda bir konuşma yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bağımlılıkla mücadelenin yerel yönetimler için de öncelikli olduğunu söyledi.

Kılıç,?"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak için topyekun bir seferberlik içindeyiz. Belediye olarak sosyal tesislerimiz ve projelerimizle sağlıklı bir nesil yetişmesi adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

?Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise bağımlılık türleri ve korunma yolları hakkında teknik bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.