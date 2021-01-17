Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ihtiyaç sahibi vatandaşı evinde ziyaret etti - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşı evinde ziyaret etti.

Yunus Emre Mahallesi'nde ailesinden kalma tek gözlü evde ikamet eden Veysi Gezer'i ziyaret eden Beyoğlu, geçimini hurdacılık yaparak sağladığını belirten 32 yaşındaki genç ile sohbet ederek, durumu ile ilgili bilgi aldı.

Gezer'in gıda ve nakdi destek ihtiyacını karşılayan Beyoğlu, imkanlar dahilinde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara destek olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Anne ve babasını yıllar önce kaybettiğini ifade eden Gezer ise çok kötü koşullarda yaşama tutunmaya çalıştığını anlatarak, kendisine destek eli uzatan Beyoğlu'na teşekkür etti.