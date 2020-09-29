Bağlar Belediyesi'nin asfaltlama çalışması sürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi'nin asfaltlama çalışması devam ediyor.

Arazileri taşlardan temizleyerek vatandaşlar için ücretsiz olarak tarıma açan, buradan çıkardığı bazalt taşlarını da aynı bölgede kurduğu tesiste işleyerek asfalt malzemesine çeviren belediye günde 2 bin ton üretim kapasitesine sahip tesiste şu ana kadar 84 bin asfalt üretimi yaptı. Kendi asfaltını üreten belediye, bu sayede son 1 yılda 84 kilometrelik alana denk gelen asfalt serimi gerçekleştirdi.

Başkan Hüseyin Beyoğlu, bir çok cadde ve sokakta 1484 metrekare parke taşı ve 35 bin 422 metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, " Vatandaşın memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam koşullarını kolaylaştıran hizmetleri yerine getirmek belediye olarak en temel görevimizdir. Hiç bir ayrım yapmadan, ilçemizin her karışına eşit ve adil bir şekilde hizmet götürüyoruz. Kendi asfaltımız ile cadde ve sokaklarımızı ihya ettik. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerimiz devam edecek." dedi.