Bağlar Belediyesinden Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimine destek - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla ülke genelinde "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğine destek verdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye tarafından yapımı süren 25 bin metrekarelik park alanında "Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarına katıldı, çocuklarla fidanları toprakla buluşturdu.

Beyoğlu, ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Bağlar'da göreve geldikten sonra 50 bin metrekare alanı yeşil alana dönüştürdüklerini dile getiren Beyoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan, kendisinin özel önem verdiği proje kapsamında yılda ortalama 350 milyon fidan üretip, orman varlığımızı ülke olarak 1,9 milyon hektar artırarak 22,7 milyon hektara yükselttik. Son 18 yılda ülke olarak 5,4 milyon hektar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele iyileştirmesi yapılarak 5,1 milyon fidan toprakla buluşturuldu." diye konuştu.

Devam eden projeleri olduğunu anlatan Beyoğlu, "Hepsinde de yöremizin iklim ve toprak yapısına uygun, geleceğin oksijen deposu olacak ağaçlar dikiyoruz. Çalışmalarımıza destek veren halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.