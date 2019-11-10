Bağlar'da elektrikli araçlarla temizlik çalışması

Bağlar Belediyesi ilçe genelinde elektrikli araçlarla temizlik yapıyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çevre konusunda duyarlı bir belediye olarak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, temizlik çalışmalarını yeni alınan elektrikli araçlarla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu sayede hem çevreye olan hassasiyetimizi hem de temizlik konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduklarını kaydeden Beyoğlu, "Halkımıza yapılacak tüm hizmetleri önemsemekle beraber temizliğe özel bir önem veriyoruz. Bu araçlarımızla çevreye olan hassasiyetimizi en üst seviyede korurken,vatandaşlarımızın yaşamına dokunan parklar ve yolların estetiğini de muhafaza etmiş olacağız. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz." dedi.