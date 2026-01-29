Bahar Bayramı\'nda Seyahat Rekoru Bekleniyor

1. Yolculuğa çıkmak için bekleyen insanların çeşitli görüntüleri
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu perşembe günü yaptığı açıklamayla bu yıl "chunyun" olarak da bilinen Bahar Bayramı'nda ülke içinde gerçekleştirilecek seyahatlerin sayısının 9,5 milyara ulaşarak rekor kırmasının beklendiğini söyledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
