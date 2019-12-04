Son Dakika Haberleri: Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Son Dakika Güncel Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

6 saat önce

AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı, System.String[]

AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan  köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, bugün Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki  Adliye Lojmanlarında meydana geldi. Çevredekiler, bir köpeğin başının lojmanın bahçesine girmek isterken çite sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çitteki demirleri ayırarak, köpeği kurtardı. Kurtulan köpek yeniden doğaya bırakıldı.


İtfaiye, Bölcek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
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