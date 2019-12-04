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Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
6 saat önce
AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, bugün Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Adliye Lojmanlarında meydana geldi. Çevredekiler, bir köpeğin başının lojmanın bahçesine girmek isterken çite sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çitteki demirleri ayırarak, köpeği kurtardı. Kurtulan köpek yeniden doğaya bırakıldı.
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