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Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor - Son Dakika

Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor

22.06.2021 15:08

Bilecik'in Yeniköy ilçesinde, İsmail Ayaz 62 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 TL'ye sattığını fakat tezgahta fiyatın 15 TL'ye kadar çıktığını söyleyerek, duruma isyan etti. Kiraz ağaçlarını kesen Ayaz, "Kiraz 2 TL ya da 3 TL. İstanbul'a vardığınız zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniköy'de yaklaşık 15 yıldır kiraz yetiştiren İsmail Ayaz(39), kirazın kilosunu komisyoncu ve hale 2- 3 TL'ye sattığını ancak pazar tezgahlarında meyvenin kilosunun 15 TL'ye kadar çıktığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Artık kiraz yetiştirmeyeceğini söyleyen Ayaz, yaklaşık 10 yıl önce, 8 TL'den alınan kirazın bu dönemde 2 TL'ye kadar düştüğünü vurguladı.

Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira! Duruma isyan eden çiftçi ağaçlarını kesmeye başladı

"İŞÇİ BENDEN DAHA ÇOK KAZANIYOR"

Bahçesindeki 1000 kiraz ağacını kesmeye başlayan Ayaz, "Yapmış olduğumuz kiraz hasadında gördüğünüz son durum işte bu. 2 TL ya da 3 TL'ye satıyoruz, İstanbul'a vardığınız zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor. Son durum gördüğünüz gibi ağaçları kesmeye başladık. Burada 1000 kiraz ağacım var. Hepsini keseceğiz. Biz yine ortada halciye, komisyoncuya muhtaç kalıyoruz. Ürün satıyoruz ama işçi ile ortak satıyoruz. Günlük 100 TL yevmiyeleri var. Kirazları 2 TL'ye verdiğin zaman 1 işçi 70 kilo kiraz topluyor 2 ile çarpınca 140 TL ediyor, 100 TL'si işçinin 40 TL'si benim. İşçi benden daha çok kazanıyor. Burada 15 yaşında olan ağaç da var 40 yaşında olan ağaç da var. Her sene aynı şey para etmiyor. Hayatımda 1 kez ihracata mal verdim 10 sene önceydi, o zamanlar kirazı 8 TL'ye verdim, şu anda 2 TL. 10 sene öncesi nerede sonrası nerede? Yapılacak iş değil."

Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira! Duruma isyan eden çiftçi ağaçlarını kesmeye başladı

"ÇİFTÇİMİZDEM PARA İSTEMEYE ÇEKİNİYORUZ"

Ağaçlardan kiraz toplayan ve günlük yevmiye ile çalışan Hatice Küküllü, "Bir her gün yevmiyeye geliyoruz. Çiftçimizden, akşam olduğunda para istemeye çekiniyoruz. Ben 100 TL yevmiye parası alıyorum ama istemeye utanıyoruz. Kilosunu 3 TL'ye satarsa ne olacak? Yetkililerin bu konuda çiftçileri desteklemelerini istiyorum. Çok zor durumdalar" diye konuştu.

Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira! Duruma isyan eden çiftçi ağaçlarını kesmeye başladı

AĞAÇLARI TEK TEK KESTİ

Ürettiği kirazların yeterince değer görmediğini savunan Ayaz, tarlasındaki ağaçları tek tek kesmeye başlarken, artık başka iş yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira! Duruma isyan eden çiftçi ağaçlarını kesmeye başladı
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor

Türk Lirası, İsmail Ayaz, Yeniköy, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • FATİH DEVECİ: Çiftçi, hayvancı, sanayici, işçi, üretici vs vs herkez mutsuz. Peki kimler halinden memnun. Milli görüş ün olmadığı yerde mutluluk huzur adalet. Vs vs olmadı olmazda. Çare milli görüş. Okadar. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Uvez: 2 tl mi 3 tl mi arada yüzde 50 fark var o zaman sen gotur sat istanbul da bırakın bu işleri ya Cevap Yaz 3 42 Yayından Kaldır
  • mesut özerden : kendince tepki veriyor. görüntüde haklı ancak yarın ne olacağı belli olmaz. bu nednele zarar kimin gene kendinin. Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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