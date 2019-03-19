Bahçeli'den EYT açıklaması: Çıkması mümkün değil
9 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili "Şu an için bunun çıkması mümkün değil." açıklamasında bulundu.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili "Şu an için bunun çıkması mümkün değil." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40
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