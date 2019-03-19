Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den EYT açıklaması: Çıkması mümkün değil

Bahçeli'den EYT açıklaması: Çıkması mümkün değil

9 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili "Şu an için bunun çıkması mümkün değil." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'den EYT açıklaması: Çıkması mümkün değil, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili "Şu an için bunun çıkması mümkün değil." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40 

Ekonomi
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