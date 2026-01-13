Bahçeli, Foto Muhabirleri Derneği\'ni Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

TFMD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Rıza Özel ve beraberindeki üyelerden oluşan heyet, MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'yi ziyaret etti.

Görüşmede, derneğin 1984 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar, basın fotoğrafçılığının mesleki sorunları ve Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan projeler hakkında bilgi verildi.

Bahçeli, TFMD yönetiminden "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması" hakkında bilgi alarak yarışmanın bugüne kadar yayımlanan prestij kataloglarını inceledi. Bahçeli, ardından TFMD heyetinin fotoğrafını çekti.

Objektifin el değiştirdiği ziyarette, geçmiş yıllarda "Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri" çerçevesinde ödüle layık görülen foto muhabiri Mehmet Aslan'ın, Rize'nin Pokut Yaylası'nda çektiği fotoğraf MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edildi.