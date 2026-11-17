Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de bir araya geldi.

Bahçeli, Gürlek'i Meclis'teki odasında kabul etti. Sürpriz görüşmenin gündemine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TAZİYE ZİYARETİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Görüşmenin, ablasını kaybeden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

13. YARGI PAKETİ DE GÜNDEMDE

Görüşmede taziye ziyaretinin yanı sıra güncel siyasi gelişmelerin, Meclis çalışmalarının ve 13. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelerin de ele alınmasının beklendiği ifade edildi.