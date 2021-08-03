Bahçeli: "Türk-Kürt arasına fitne tohumu ekmek için geceyi gündüze katan canilerin hevesleri kesinlikle beyhudedir ve emel sahiplerinin kursaklarında...
03.08.2021 11:49
Bahçeli: "Türk-Kürt arasına fitne tohumu ekmek için geceyi gündüze katan canilerin hevesleri kesinlikle beyhudedir ve emel sahiplerinin kursaklarında kalmaya mahkumdur.
Bahçeli: "Türk-Kürt arasına fitne tohumu ekmek için geceyi gündüze katan canilerin hevesleri kesinlikle beyhudedir ve emel sahiplerinin kursaklarında kalmaya mahkumdur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin sevdalıları, eşit ve ebedi mensuplarıdır. Hiçbir tahrik ve tacize kapılmayacaklarına dair inancım tamdır." - ANKARA
Türk, Kürt, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'Türk-Kürt arasına fitne tohumu ekmek için geceyi gündüze katan canilerin hevesleri kesinlikle beyhudedir ve emel sahiplerinin kursaklarında... - Son Dakika
Son Dakika 13:03 Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı 12:21 Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu 11:34 Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi 11:28 Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış 11:24 Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 10:27 Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı 09:52 Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?