Bahçeli: "Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve süreklilik içeren yoğun operasyon sağanağındadır"
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi Basın toplantısını takip edenlerden detaylar MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
MHP Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:39 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin toplantının yapıldığı salona gelişi
Basın toplantısını takip edenlerden detaylar
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
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