Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve süreklilik içeren yoğun operasyon sağanağındadır"
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Bahçeli: "Türk ve İslam coğrafyaları sistematik ve süreklilik içeren yoğun operasyon sağanağındadır"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi Basın toplantısını takip edenlerden detaylar MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi
Basın toplantısını takip edenlerden detaylar
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:39 Kaynak: AA
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