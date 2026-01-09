Bahçelievler Belediyesi'nde İSPARK Tartışması - Son Dakika
Bahçelievler Belediyesi'nde İSPARK Tartışması

09.01.2026 20:31
CHP'li Gencay Özcan'ın kardeşinin İSPARK'ta işe alınması, mecliste tartışmalara yol açtı.

Bahçelievler Belediye Meclisinde, CHP Bahçelievler Grup Başkanvekili Gencay Özcan'ın kardeşinin İSPARK'ta uzman olarak işe alınması tartışıldı.

Bahçelievler Belediye Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yönetiminde belediye binasında yapıldı.

Bahadır, buradaki konuşmasında, CHP Bahçelievler Grup Başkanvekili Gencay Özcan'ın kardeşinin İSPARK'ta uzman olarak işe alındığını belirterek, "İnsanlar neye şikayet ediyor biliyor musunuz. Bahçelievler Grup Başkanvekili'nin kardeşinin işe alınması değil, alınabilir, 'Nasıl uzman oldu.' diyor. 'Ben 15, 20 yıldır İSPARK'ta çalışıyorum, bu bizim nasıl başımıza geldi.' diyor. Gencay başkan, grup başkanvekili, yanlış yapmayacaksın, siyaset yapıyorsan yanlış yapmayacaksın." dedi.

Bahadır, "Siz kendiniz, kardeşinizi İSPARK'a uzman olarak aldırmanın peşinde iken Bahçelievler'de hizmet etme derdiniz yok. Bizim derdimiz var Allah'a şükür. Şunun da altını çizmek istiyorum, kardeşini aldırabilirsin, helali hoş olsun ama ayıp. Orada onlarca insan varken, 25 bin insanı siz İBB'den çıkarmışken, sen kardeşini aldırıp bir de uzman yapamazsın, öyle bir hakkın yok, ayıptır. Meclis üyeleri de şaşırdı." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine konuşan CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan, "Sizin belediye meclisi üyelerinizin oğulları, çocukları Bahçelievler Belediyesinde çalışıyor mu?" sorusunu yönelterek şöyle dedi:

"Sosyal tesislerde çalışan belediye meclis üyelerinizin çocukları var mı? Koordinatörlük yapan, bir bakın, araştırın. Siyasi torpille kardeşimi İSPARK'a sokmuşsam, uzman yapmışsam şerefsizim. Bu kadar açık söylüyorum. Ağabeyim, evet İSPARK'ta çalışıyor. Ailemin bir kısmı Büyükadalı'dır. Büyükada'da atlı faytonlardan, mevcut elektrikli araçlara dönüşümü bu dönemde Valiliğin talimatıyla İBB yaptı. Akrabalarımın, yakınlarımın birçoğunun atlı faytonu var. Fayton kararı İBB Meclisi'nde oy birliğiyle geçti. AK Parti ve CHP geçirdi. Kararda, 'Fayton sahibi olan ya da yakını İSPARK'ta istihdam edilecektir.' diye bir ibare vardı. O plaka karşılığında dayımın, teyzemin çocuklarının bir tanesinin yerine ağabeyim işe sokuldu."

Bahadır, Gencay Özcan'a, "Ben 'Kardeşinizi alabilirsiniz ama uzman yapamazsınız.' dedim." şeklinde karşılık verdi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA

