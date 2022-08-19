İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE MERDİVEN TADİLAT SIRASINDA ÇÖKTÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE MERDİVEN TADİLAT SIRASINDA ÇÖKTÜ: 1 YARALI

19.08.2022 15:50
İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE MERDİVEN TADİLAT SIRASINDA ÇÖKTÜ: 1 YARALI

BAHÇELİEVLER'de 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin merdivenleri tadilat sırasında çöktü.

BAHÇELİEVLER'de 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin merdivenleri tadilat sırasında çöktü. Molozların altında kalan Hüseyin Vural itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Olay 14.30 sıralarında Kocasinan Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre,

Hüseyin Vural(49)iş yerinin bodrum katına inen merdivenlerde tadilat yapmaya başladı. Çalışma sırasında bilinmeyen nedenle merdiven çöktü. Vural molozların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Hüseyin Vural çöken merdivenin altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"YÜKSELTEN DÜŞME SONUCUNDA ARKADAŞIMIZ YARALANDI" İş yeri sahibi Erkan Fettahoğlo, " İş yerinde depoya inen bir merdiven vardı. Merdivende arkadaşlar kaplama yapıyordu. O arada merdivenin çökmesi sonucu  arkadaşımız yüksekten düşerek yaralandı. Toplamda 3 metre yüklediği var sağlık durumu iyi bilinci açık" dedi.

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Kaynak: DHA

Hüseyin Vural, Kocasinan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE MERDİVEN TADİLAT SIRASINDA ÇÖKTÜ: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE MERDİVEN TADİLAT SIRASINDA ÇÖKTÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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