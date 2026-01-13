Bahçelievler'de Çatı Yangını

Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğanlı Mahallesi Güneş Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, binaların çatısında hasar oluştu.