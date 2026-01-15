Bahçelievler'de Silahlı Soygun - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Bahçelievler'de Silahlı Soygun

Bahçelievler\'de Silahlı Soygun
15.01.2026 23:49
Maskeli şüpheli kuyumcudan 3 milyon lira değerinde altın çalıp 1 dakika içinde kaçtı.

BAHÇELİEVLER'de kimliği belirsiz maskeli şüpheli elinde silahla girdiği kuyumcudan 1 dakika içerisinde yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı. Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.15 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcunun sahibinin iş yerinde başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada içeri kimliği belirsiz silahlı şüpheli girdi. Bu sırada iş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheli, elindeki çantayı uzatarak altın ve paraları koymasını istedi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde 3 milyon değerindeki altınları alan şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ, KUYUMCUYA 'NAKİTTE KOY' DEDİ

Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya 'çabuk doldur nakitte koy' diyerek silah doğrultması ve kuyumcunun sahibinin şüpheliye 'sakin ol' diyerek altınları doldurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Bahçelievler'de Silahlı Soygun

